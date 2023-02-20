Ericsson'dan işten çıkarma planı
İsveçli telekom devi Ericsson küresel çapta maliyetleri azaltmak amacıyla yaklaşık 1.400 kişinin işine son verecek.
Dünyada yaşanan işten çıkarma dalgasına Ericsson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada İsveç'te 1.400 kişinin işine son verileceği duyuruldu.
Şirket daha önce de bazı pazarlarda azalan taleple beraber 2023 yılında maliyetleri 9 milyar kron (880 milyon dolar) azaltmayı planladığını duyurmuştu.
Konuya yakın kaynaklar, birkaç gün içerisinde diğer ülkelerde de işten çıkartmaların açıklanacağını belirtti.
Şirket son olarak 2017 yılında binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.
Son dönemde Meta Platforms gibi teknoloji devlerinin yanı sıra telekom şirketleri de işgücünü azaltıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- AB'den İsmailağa derneğine hibe
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- AKP’li müteahhit Özkan, spor salonu için kolonlar kesti
- 'Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü'
- 'Erdoğan'ın yenilme olasılığı var'
- Depremi yıkımsız atlatan ilçeyle ilgili açıklama
- Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına sert tepki