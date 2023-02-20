Ericsson'dan işten çıkarma planı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 18:00

Dünyada yaşanan işten çıkarma dalgasına Ericsson da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada İsveç'te 1.400 kişinin işine son verileceği duyuruldu.

Şirket daha önce de bazı pazarlarda azalan taleple beraber 2023 yılında maliyetleri 9 milyar kron (880 milyon dolar) azaltmayı planladığını duyurmuştu.

Konuya yakın kaynaklar, birkaç gün içerisinde diğer ülkelerde de işten çıkartmaların açıklanacağını belirtti.

Şirket son olarak 2017 yılında binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

Son dönemde Meta Platforms gibi teknoloji devlerinin yanı sıra telekom şirketleri de işgücünü azaltıyor.