İşten çıkarma dalgası büyüyor: Philips dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Geçen yıl ekim ayında maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son veren Philips, bu yıl da 6 bin kişiyi işten çıkarak.
Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, şirketin zarar etmesi nedeni ile maliyetlerin azaltılması için dünya genelinde işçi çıkaracağını açıkladı.
Philips'ten 2022 yılı satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, satışların düştüğü ve şirketin 1,6 milyar zarar ettiği belirtildi.
"6 BIN KIŞININ IŞINE SON VERILECEK"
Açıklamada, şirketin 2023 yılında dünya genelinde 6 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi.
Bunun 1.100'ünün Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven kentinde olduğu kaydedildi.
Dünya genelinde yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl ekimde de yine maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son vermişti.
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