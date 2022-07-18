Erol Dündar: 'Artan fiyatlar yasal tüketimi bitirdi merdiven altı üretimini arttırdı'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:22

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Alkollü içkilere en son 12 gün önce gelen zammın ardından bugün bir alkol grubuna daha zam geldi.

"AY SONUNA KADAR YÜZDE 20-25 ZAM GELECEK"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ay sonuna kadar bütün alkollü gruplara (yerli-ithal) yüzde 20-25 bandında zam geleceğini açıkladı.

KÜÇÜK ESNAF YOK OLMANIN TEHLİKESİNDE

Maliyetlerdeki yükselişin fiyatlara yansıtılmaya devam edeceğini belirten Dündar, "Kaçak alkol ve sigara tüketimi artmaya devam edecek. Bu zamlar yasal ürün tüketimini azaltıyor, yasa dışı ürünü ise cazip hale getiriyor. Dolayısıyla bu durum küçük esnafı yavaş yavaş bitiriyor" dedi.

Küçük esnafın kâr marjının her geçen gün düştüğünü söyleyen Dündar, "Buna karşı esnafın maliyetleri de artıyor. SSK Bağ-kur, kira her türlü gideriniz artıyor. Uygulanan politikalar halkın alım gücünü, esnafın da ayakta durmasını güçleştiriyor" diye konuştu.

"ÖTV ZAMMI BEKLEMİYORUZ"

Mayıs ayının sonunda ve haziran ayında ÖTV zammının yapıldığına değinen Dündar, "Normalde senede iki kere haziran sonu ve ocak başı gibi yapılan ÖTV zammı bu yıl üç kere yapıldı. Artık ocak ayına kadar ÖTV zammı beklemiyoruz fakat maliyetlerin artmasından dolayı zam geçişleri durmayacak" ifadelerini kullandı.