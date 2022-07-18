Platform Başkanı duyurdu: Alkol grubuna zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından Mey Diego ithal ürünlerde zam geçişi olduğunu açıkladı.
Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.
Bir zam haberi de Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi.
Geçtiğimiz günlerde Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurmuştu. Bugün yaptığı paylaşımda Viski ,Votka ,Cin,Likör grubuna zam geldiğini yazdı.
Yine ZAM !?Mey Diego ithal ürünlerde zam geçişi olmuştur ( Viski ,Votka ,Cin,Likör) pic.twitter.com/5FWTjQ8tXO— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 18, 2022
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