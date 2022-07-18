Platform Başkanı duyurdu: Alkol grubuna zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından Mey Diego ithal ürünlerde zam geçişi olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:15
Platform Başkanı duyurdu: Alkol grubuna zam
Abone Ol google-news

Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Bir zam haberi de Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi. 

Geçtiğimiz günlerde Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurmuştu. Bugün yaptığı paylaşımda Viski ,Votka ,Cin,Likör grubuna zam geldiğini yazdı.



Özgür Aybaş Tekel Bayileri Platformu Viski votka Likör
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler