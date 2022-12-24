Erzincan'da ekmeğe zam

24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:41

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Kemaliye, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının talepleri doğrultusunda toplanan Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonundan çıkan kararda 210 gram ekmeğin fiyatı artan maliyet girdilerini öne sürerek 5 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 5.00 TL

80 gr. Simit 5.00 TL

80 gr. Poğaça 5.00 TL

70 gr. Börek 5.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 6.50 TL

120 gr. Tandır Ekmeği 4.00 TL



