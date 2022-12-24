Erzincan'da ekmeğe zam
Erzincan’da 4 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 zamlandı.
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Kemaliye, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının talepleri doğrultusunda toplanan Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonundan çıkan kararda 210 gram ekmeğin fiyatı artan maliyet girdilerini öne sürerek 5 TL olarak belirlendi.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
210 gr. Somun Ekmek 5.00 TL
80 gr. Simit 5.00 TL
80 gr. Poğaça 5.00 TL
70 gr. Börek 5.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 6.50 TL
120 gr. Tandır Ekmeği 4.00 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Emel Sayın’dan kötü haber
- Hukukçular noktayı koydu
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Erdoğan'a kötü haber
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- İktidardan jet bir adım daha!
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- Taliban, Türkiye'yi örnek verdi
- 42 dakikalık telefon trafiği