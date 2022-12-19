Ekmek ve Güller filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2000 yılında vizyona giren Ekmek ve Güller filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ekmek ve Güller filminin konusu ne? Ekmek ve Güller filminin oyuncuları kim? Ekmek ve Güller filminin IMDb puanı kaç?
Ekmek ve Güller (Bread and Roses), yönetmenliğini Ken Loach, senaristliğini Paul Laverty'nin üstlendiği, 2000 yapımlı bir dram filmidir.
EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Los Angeles'taki düşük ücretli temizlik işçilerinin mücadelesini, daha iyi çalışma koşulları ve sendikalaşma hakkı için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.
EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pilar Padilla
Adrien Brody
Elpidia Carrillo
EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ekmek ve Güller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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