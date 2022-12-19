Ekmek ve Güller filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:09

Ekmek ve Güller (Bread and Roses), yönetmenliğini Ken Loach, senaristliğini Paul Laverty'nin üstlendiği, 2000 yapımlı bir dram filmidir.

EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Los Angeles'taki düşük ücretli temizlik işçilerinin mücadelesini, daha iyi çalışma koşulları ve sendikalaşma hakkı için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pilar Padilla

Adrien Brody

Elpidia Carrillo

EKMEK VE GÜLLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ekmek ve Güller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.