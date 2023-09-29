ESBAŞ, Avrupa’nın En İyi işverenleri arasında

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

ESBAŞ, bu yıl 2.6 milyon çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde edilen verilerle oluşturulan Best Workplaces in Europe 2023 (Avrupa’nın En İyi Şirketleri) listesinde Orta Büyüklükteki Şirket Kategorisinde yer aldı.

Başarıyı değerlendiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de “ESBAŞ, Türkiye’de dört kez üst üste, Avrupa’da ise iki kez üst üste en iyi şirketler listesine girmeyi başarmış bir şirkettir. Uluslararası bir organizasyonun, Avrupa genelinde 3 bin 300 firma arasında yapılan değerlendirmede şirketimizi iki kez üst üste Avrupa’nın en iyi şirketleri arasında göstermiş olmasını önemsiyoruz. ESBAŞ kurumsallaşmada mükemmellik yolculuğuna çıktığından bu yana çok güzel ödüller aldı ve çıtasını yükseltti. Başarıyı çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde kazandık. Güçlü bağ bizlere çok daha büyük başarılar kazandıracaktır” diye konuştu.