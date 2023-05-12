ESBAŞ, Türkiye’nin en iyi işvereni

Yayınlanma: 12.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 07:00

ESBAŞ, GPTW’nin geçen yıl Avrupa genelinde kendi alanında en iddialı 3 bin şirket arasında yaptığı değerlendirme sonucunda belirlediği Europe’s Best Workplaces listesine de girmiş ve Avrupa’nın en iyi işvereni unvanını taşıyan 150 şirket arasında yer alma başarısını göstermişti.

ESBAŞ’ın GPTW’den alınmış “Ege Bölgesi’nin en iyi işvereni” ile “Sosyal sorumluluk ve gönüllülük en iyi işvereni” ödülleri de bulunuyor. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Çalışanlarımız için sadece iş tanımlarına uygun birer çalışma alanı yaratmıyoruz; fikirlerini açıkça söyleyebildikleri, hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirebildikleri ve yaratıcılıklarını teşvik eden bir iş ortamı sağlıyoruz. Mutlu ESBAŞ’lılar yaratmak felsefesi ile çıktığımız yolculukta arkadaşlarımızla birlikte daha büyük başarıları kutlayacağımızdan eminim” diye konuştu.