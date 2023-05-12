ESBAŞ, Türkiye’nin en iyi işvereni
Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ), işyeri kültüründe küresel otorite olan Great Place to Work’ün Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi 2023’te de yer alarak dördüncü kez üst üste en iyi işveren olarak seçildi.
ESBAŞ, GPTW’nin geçen yıl Avrupa genelinde kendi alanında en iddialı 3 bin şirket arasında yaptığı değerlendirme sonucunda belirlediği Europe’s Best Workplaces listesine de girmiş ve Avrupa’nın en iyi işvereni unvanını taşıyan 150 şirket arasında yer alma başarısını göstermişti.
ESBAŞ’ın GPTW’den alınmış “Ege Bölgesi’nin en iyi işvereni” ile “Sosyal sorumluluk ve gönüllülük en iyi işvereni” ödülleri de bulunuyor. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Çalışanlarımız için sadece iş tanımlarına uygun birer çalışma alanı yaratmıyoruz; fikirlerini açıkça söyleyebildikleri, hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirebildikleri ve yaratıcılıklarını teşvik eden bir iş ortamı sağlıyoruz. Mutlu ESBAŞ’lılar yaratmak felsefesi ile çıktığımız yolculukta arkadaşlarımızla birlikte daha büyük başarıları kutlayacağımızdan eminim” diye konuştu.
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