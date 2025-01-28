TÜİK'ten şok özel okul fiyatı! Eski başkandan en az iki kat fark açıklaması...

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:13

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:15

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, enflasyon hesaplamalarında kullanılan özel okul ücretlerini mercek altına aldı. Yaptığı hesaplamalar, TÜİK verileriyle piyasadaki özel okul fiyatları arasında ciddi farklar olduğunu ortaya koydu.

ÖZEL OKUL FİYATLARI VE ENFLASYON

TÜİK, 2024 yılı enflasyon oranını yüzde 44,38, eğitim özelinde ise fiyatlardaki artışı yüzde 91,64 olarak açıklamıştı. Bu artışlar içinde özellikle okul öncesi ve ilköğretim ücretleri yüzde 88, ortaöğretim ücretleri yüzde 89, üniversite ücretleri yüzde 108, belirsiz eğitim programlarının fiyatları ise yüzde 57 oranlarında artış ile dikkat çekmişti.

Birol Aydemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TÜİK’in enflasyon hesaplamalarındaki özel okul ücretlerini analiz etti. Aydemir, TÜİK’in verilerinin piyasa fiyatlarıyla büyük ölçüde ayrıştığını belirtti.

Hesaplamalara göre:

TÜİK’e göre özel ilköğretim ücreti: 109 bin 230 TL

109 bin 230 TL TÜİK’e göre özel lise ücreti: 124 bin 283 TL

Buna karşılık piyasadan alınan özel okul ücretleri:

Özel ilköğretim ücreti: 230 bin TL

230 bin TL Özel lise ücreti: 300 bin TL

“ÇOCUKLARI ÖZEL OKULDA OKUYANLAR TEPKİ GÖSTERECEK”

Aydemir, Alaattin Aktaş’ın önceki hesaplamalarına da atıfta bulunarak TÜİK’in açıkladığı fiyatların gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını ifade etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çocukları özel okulda okuyanların bu rakamları görünce nasıl tepki vereceğini merak ediyorum. TÜİK’e göre ilköğretim ve lise ücretleri sırasıyla 109 bin 230 TL ve 124 bin 283 TL. Ancak piyasa fiyatları bunun çok üzerinde.”

TÜİK'in hesaplama yöntemleri ve enflasyon sepetine ilişkin bu veriler, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, bazı okullarda ilkokul ücretleri 1 milyon lirayı aşarken, özel liselerde ise bu rakamın üzerinde talep edilen yerler de bulunuyor. Bu durum, birçok okulda istenen ücret ile TÜİK'in belirlediği fiyatlar arasında 5 katı aşan bir fark olduğunu gözler önüne seriyor.