Son dakika... TÜİK 2024 yılı konut satış rakamları açıklandı: Yabancıya satışlarda düşüş!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:18

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, 2024 yılında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışı yapılan iller İstanbul (239 bin 213), Ankara (134 bin 46) ve İzmir (80 bin 398) olurken, en az satış Ardahan (755), Hakkari (958) ve Bayburt'ta (999) görüldü.

ARALIK AYINDA KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Aralık ayında ülke genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Aralık ayında ipotekli konut satışları yüzde 285,3 artarak 23 bin 277'ye ulaştı. Ancak 2024 genelinde ipotekli satışlar yüzde 10,8 düşüşle 158 bin 486 oldu. Toplam satışlar içindeki payı ise aralık ayında yüzde 10,9, yıl genelinde yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışlarının 5 bin 980’i Aralık ayında, 38 bin 62’si ise 2024 yılında ilk el konut satışları olarak kaydedildi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE ARTIŞ

Aralık ayında diğer konut satışları yüzde 42,9 artarak 189 bin 360 oldu. 2024 genelinde ise bu tür satışlar yüzde 25,9 artışla 1 milyon 319 bin 539 olarak gerçekleşti.

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞ VERİLERİ

Aralık ayında ilk el konut satışları yüzde 49,5 artışla 76 bin 629’a ulaştı. 2024 yılında ise bu sayı yüzde 27,6 artarak 484 bin 461 oldu. Toplam satışlar içindeki payı, Aralık ayında yüzde 36,0, yıl genelinde yüzde 32,8 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları ise Aralık ayında yüzde 55,7 artışla 136 bin 8 olurken, 2024 genelinde yüzde 17,4 artarak 993 bin 564’e yükseldi.

YABANCIYA SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

2024 yılında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,6 olarak belirlendi. İstanbul (8 bin 416), Antalya (8 bin 223) ve Mersin (2 bin 112) en fazla satış yapılan iller oldu.

Aralık ayında ise yabancılara yapılan satışlar yüzde 17,2 artarak 2 bin 418 oldu ve toplam satışlardaki payı yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RUSLAR KONUT SATIN ALDI

2024 yılında yabancı uyruklular arasında en fazla konut alanlar, 4 bin 867 konutla Rusya vatandaşları oldu. Onları 2 bin 166 konutla İran ve bin 631 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Aralık ayında da Rusya (438), İran (239) ve Ukrayna (181) ilk üç sırayı paylaştı.