TÜİK açıkladı: Tüketici Güven Endeksi'nde ocak ayında düşüş!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıklandı. Tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan endeks, aralık ayında 81,3 seviyesindeyken, ocak ayında yüzde 0,4 düşerek 81,0 oldu.

HANEDE MADDİ DURUM VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralık ayında 63,8 seviyesindeyken, ocak ayında yüzde 1,7 artışla 64,8'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, aralıkta 81,9 seviyesindeydi. Ocak ayında ise yüzde 1,7 düşerek 80,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM VE HARCAMA DÜŞÜNCESİ

Aralık ayında 76,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ocakta yüzde 3,0 artış göstererek 79,1 seviyesine ulaştı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise aralık ayında 102,6 olarak ölçülürken, ocak ayında yüzde 3,1 azalarak 99,4'e geriledi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELIYOR?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında bir değer alabiliyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’ün altında olması ise kötümser durumu ifade ediyor. Bu kapsamda, ocak ayındaki düşüşe rağmen endeks, 100'ün altında seyretmeye devam etti.