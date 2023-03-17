Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi: Toparlanma iki yıl sürer

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 100 yıl sonra “Yeniliğe Davet” sloganı ile düzenlediği İktisat Kongresi devam ediyor. 21 Mart’a kadar sürecek olan kongrede dün ekonomistler ikinci yüzyıl için politika önerilerini açıkladı. Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi de ilk günün konuşmacıları arasındaydı. Çelebi, “Deprem Sonrası Yeni iktisat Politikası Ne Olmalıdır?” başlıklı konuşmasında 6 Şubat depremlerini “milat” olarak niteleyerek “Depremler sonrasında yalnızca bir doğal afetle değil ekonomiden eğitime, sosyal yaşama kadar derin bir yıkımla karşı karşıya olduğumuzu gördük” dedi.

Yaşanan depremin çürümüşlüğün tüm göstergelerini ortaya koyduğunu belirten Çelebi, “Kısa dönem içinde ekonomik ve sosyal sorunların acilen çözülmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

(Işın Çelebi)



EN ÖNEMLI KONU GÜVEN

Yeni dönem için acil olarak yeni bir iktisat politikasına ihtiyaç olduğunu anlatan Çelebi, Türkiye’nin toparlanmasının da iki yıl süreceğini kaydetti. Çelebi’nin konuşmasında acil olarak alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Geldiğimiz noktada acil olarak ciddiyet ve koordinasyona ihtiyacımız var. Hızlı ve doğru karar alma becerilerinin çok gerekli olduğunu görüyoruz.

Çünkü enflasyonun arttığı ve gelir dağılımının bozulduğu bir çürümüşlük dönemi yaşandı ve şimdi bir tamirat aşamasına, sonrasında ise yeniden yapılandırma sürecine ihtiyacımız var.

Yeni iktisat politikasının temeli güvene dayanmalıdır.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmalıdır. Maliye, Hazine ve Stratejik Planlama Teşkilatı tek bir Ekonomi Bakanlığı altında üç ayrı müsteşarlık olarak çalışmalıdır.

Tedarik zincirindeki yerimizi etkin biçimde yeniden almalıyız. Özel sermaye şirketlerinin yıllık yatırımlarından aldığımız payı 15 milyar dolar düzeyine çıkarmalıyız.

Ekonomi diplomasisini hızla geliştirmeliyiz. Yıllık yaklaşık 75 milyar dolar yabancı sermaye girişini hedeflemeliyiz. Yatırım fonlarıyla bire bir ilişki kurmalı ve onlardan kaynak temin etmeliyiz.

ÇELEBİ: YENİ BİR EK BÜTÇE HAZIRLANMALIDIR



Işın Çelebi, Türkiye için mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir yeni bir bütçe ve program yapılması gerektiğini de dile getirerek şunları söyledi:

“Tüm uygulamalar açık ve şeffaf olmalıdır. 2023 Temmuz’da yeni bütçe disiplinle uygulanmaya başlanmalıdır. Yeni bir ek bütçe hazırlanmalıdır. Birinci ayda tüm uygulama planları açıklanmalıdır. Stratejik Planlama Teşkilatı kurulmalı, Para-Kredi Kurulları düzenli çalıştırılmalıdır.”

(Hakan Kara)



‘ÇÖZÜM VERİMLİLİK VE DEĞER ARTIŞIDIR’



Kongreye katılan isimlerden Prof. Dr. Hakan Kara, “Artık zor işler yapmak gerekiyor. Yapamazsak bir yüzyıl değil bin yıl da geçse bu problemleri konuşmaya devam ederiz” derken şuna dikkat çekti: “Çözüm verimlilik, üretkenlik ve değer artışına odaklanmaktır. Üretim değil verimlilik. Bu kolay değil. Kurum ve kuralların yeniden yapılanmasından hukuk ve eğitim sistemine kadar bir yelpazede reform yapmak gerekiyor.”

(Refet Gürkaynak)



Toplantıya çevrimiçi katılan Prof. Dr. Refet Gürkaynak da Merkez Bankası ile maliye politikalarının beraber düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Türkiye’nin kendiliğinden bir dönüm noktasında olduğunu belirten Prof. Dr. Çağlar Keyder ise “Somut olarak devletin güçlenmesi lazım. Bu sadece mali anlamda değil. Devlette çalışmanın arzulanan bir şey olması gerekiyor. Eğitimli insanların yurtdışına gitmesini engellemek lazım” dedi.