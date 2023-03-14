Sırbistan Ekonomi Bakanı Basta, hükümeti Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya çağırdı
Rade Basta, Batı'nın, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini desteklememenin "yüksek bedeli" nedeniyle hükümeti Rusya'ya karşı yaptırım kararı almaya çağırdı.
Sırbistan Ekonomi Bakanı Rade Basta, hükümeti Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.
Basta, Sırbistan'ın, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadığı için "ağır bir bedel" ödediğini söyledi.
Basta, "Bu artık dayanılmaz bir hal alıyor. Ekonomi Bakanı olarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e yapılan baskıyı görüyorum, sessiz kalmamızı kabul edemem. Bu nedenle Rusya'ya yönelik yaptırımlardan yanayım, ulusal ve devlet çıkarlarını savunması konusunda Vucic'i destekliyorum ve kendisine mutlak güven duyuyorum" dedi.
Basta, "Bu nedenle Sırbistan hükümetinden ve tüm bakanlardan bu konuya açıklık getirmelerini rica ediyorum" diye ekledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, defalarca Belgrad'ın askeri tarafsızlık politikasını sürdüreceğini ve "elinden geldiğince Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadan ayakta kalmaya çalışacağını" dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması