Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan, Erdoğan'a rezerv yanıtı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 17:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, ''Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyordu. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki 84 milyondan her birinin hayatını olumsuz etkiliyordur. Bizim derdimiz kurun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler'' ifadelerini kullandı.

''TCMB REZERVİNİN SATIŞI DURDURULMALIDIR''



Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bu açıklamalarına değinen Durmuş Yılmaz, ''Doğru. O zaman arka kapıdan TCMB rezervinin satışı durdurulmalıdır'' dedi.

REZERVLER ERİYOR

Hükümet, 2018 yılından itibaren hızla yükselmeye başlayan kur şokunu durdurabilmek için Merkez Bankası rezervlerini hızla satmaya başladı. Kur satışlarının normal Merkez Bankası ihaleleri yerine kamu bankaları üzerinden yapıldığı ve toplamda 128 milyar dolarlık rezervin eridiği söylendi.

Kur korumalı TL mevduatına ilişkin konuşan Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar, 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor" dedi.

Ancak döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

Konu hakkında Reuters'a konuşan dört kaynağın verdiği bilgi ve analitik bilançodan yapılan hesaplamalara göre, TCMB'nin doğrudan müdahaleye ilişkin bir açıklamasının olmadığı 20-21 Aralık'ta TCMB rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolar düşüş yaşanıyor.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Erdoğan, Yılmaz'ın “Kur korumalı mevduat” için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumunu eleştirdi.

Erdoğan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'a "Bu zat da o suçu işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" sözleriyle tepki gösterdi.