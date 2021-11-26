Eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz'dan, Erdoğan'ın ''ekonomik kurtuluş savaşı'' sözlerine tepki

26 Kasım 2021 Cuma, 14:24

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 ürünü ekmeklik buğday alım fiyatını 17 Mayıs 2021'de AKP'l, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

O gün ton başına 2 bin 250 lira olarak açıklanan fiyat 269 dolara denk geliyordu. Dolar kuru 8,36 liraydı. O günden bu yana dolar bazında buğdayın tonu 100 dolar arttı.

''VİCDANSIZLIK''

Buğday fiyatlarının artmasının ardından sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ''ekonomik kurtuluş savaşı'' sözlerine tepki gösteren eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ekonomik kurtuluş savasına Türk çiftçisi ekmeklik buğdayını 2 bin 250 TL’den, makarnalık buğdayını 2 bin 450 TL’den satarak katkıda bulundu.Oysa TİGEM bu gün açtığı ihalede aynı buğdayları 5 bin 218 ve 5 bin 320 TL’den sattı.Tarım Bakanı: Zarar eden çiftçi yok. Vicdansızlık'' ifadelerini kullandı.

İTHALAT FİYATI NEREDEN NEREYE GELDİ?

Toprak Mahsulleri Ofisi, ilk olarak 30 Haziran 2021'de buğday ithalat ihalesi yaptı. O ilk ihalede ton başına ortalama 262,90 dolar olan fiyat, 13 Temmuz'da 256,80 dolara düştü. Sonraki ihalelerde ise fiyat sürekli arttı. Ofis'in 4 Ağustos'ta yaptığı ihalede buğdayın tonu ortalama 298,32 dolar, 2 Eylül'de 336 dolara, 21 Ekim'de 350,39 dolara yükseldikten sonra 25 Kasım'daki ihalede ortalama 379,50 dolara ulaştı.