Eski TÜİK başkanından buğday ithalatı açıklaması

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:41

Döviz kurlarındaki durdurulamayan yükseliş her geçen gün artarken buğday fiyatlarındaki yükseliş de yeni bir krize sebep oldu.

Türkiye savaş nedeniyle tedarik zinciri aksayınca, dünyanın bir diğer büyük buğday üreticisi Hindistan’a yönelmişti.

Rusya-Ukrayna savaşı ile artan buğday fiyatları; dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'nın buğday ihracatını kısmen yasaklaması ile, son iki ayın en hızlı yükselişini yaşamıştı.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin buğday ihtaline ilişkin paylaşım yaptı. Aydemir paylaşımında şunlara yer verdi:

'ZATEN BUĞDAY İTHALİ YAPTIK'

"Geçtiğimiz hafta Hindistan'dan ilk kez buğday ithal edeceğimiz söylendi ancak Hindistan buğday ihracatına yasak getirdi.

Burada bir düzeltme yapmak gerekiyor: Hindistan'dan 2014 ve 2015 yıllarında zaten buğday ithalatı yaptık.

NE OLACAK?

Asıl problem: 2021 yılında buğday ithalatımızın yüzde 88'inin Rusya ve Ukrayna'dan yapılmış olması. Bu ülkelerden ithalat yapılamaz veya yeteri kadar tedarik sağlanamaz ise ne olacak?

Buğday ithalatında yönelik bir tweet serisi paylaşayan Aydemir; 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait ithal edilen tonları paylaşarak diğer bir sorunun fiyat artışı olduğunu kaydetti.

Paylaşımda yer alan ithal edilen buğday tonlarının grafiği ise şöyle:

"ZAMLAR İKİ KATINA ÇIKACAK"

Aydemir, ithal edilen ton miktarı grafiğinin ardından ithal buğdayın dolar bazındaki fiyatlanmasına ve TL'nin değer kaybına değinirek şunları kaydetti:

"Bu iki ülkeden alınan buğdayın ton başına ortalama fiyatı: 2020 yılında 240 dolar, 2021 yılında 300 dolar, 2022/Nisan itibarıyla 360 dolara çıktı.

Buğdayın dolar cinsi fiyat artışları yanında TL'nin son 1 yılda yaklaşık 2 kat değer kaybetmesi, zamları da maalesef ikiye katlayacak.

Acil olarak ilgili paydaşlarla istişare halinde buğday ithalat ve fiyatları ile ilgili yol haritası kamuoyuna açıklanmalı"