Buğday fiyatları son iki ayın en hızlı yükselişini yaşadı
Rusya-Ukrayna savaşı ile artan buğday fiyatları; dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'nın buğday ihracatını kısmen yasaklaması ile bugün, son iki ayın en hızlı yükselişini yaşadı.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli fiyatları Hindistan'ın, ülkedeki
sıcak hava dalgasının üretimi aksatması ve iç piyasada fiyatların rekor seviyeye
yükselmesinin ardından buğday ihracatına yasak getirmesiyle %6 prim yaparak
tavan oldu.
Başlıca hububat ihracatçıları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'den buğday sevkiyatlarında görülen aksamalar devam ederken, Hindistan'ın başlattığı ihracat yasağının da küresel arz sıkışıklığının artmasına yol açacağı düşünülüyor.
Ancak, Hindistan tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, ihracat yasağı getirilmiş olsa da halihazırda verilmiş olan akreditifler için ihracatların gerçekleştirileceğini ve yemek güvenliği ihtiyaçları konusunda ülkelere destek olacağını ifade etti.
Yılın bu dönemlerinde başlıca buğday ihracatçılarından sevkiyatları gerçekleştiren tek ülke olma özelliği taşıyan Hindistan'ın hububat ihracatı Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından keskin şekilde yükselmişti.
9 MARTTAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları hafif gerilemeden önce 12.47 dolar/bushel yani 458.2 dolar/ton seviyesine kadar yükselerek 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Buğday fiyatları TSİ 0709 itibarıyla %5.1 artıda işlem gördü.
Mısır %2 yükselerek 7.96 dolar/bushel yani 313.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi %0.8 değer kazanarak 16.59 dolar/bushel yani 609.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.
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