Eski vekile 370 milyonluk ihale daveti

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dönem, Ankara Keçiören’de aynı apartmanda oturan, eski AKP Milletvekili Abdulkadir Kart’ın şirketi, tek başına girdiği ilk büyük ihalesini aldı. Karar Gazetesi'nin haberine göre; bugüne kadar büyük kamu ihalelerine Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat gibi firmalarla, “iş ortaklığı” adı altında katılan ASL İnşaat Taahhüt ve San. Tic. Ltd. Şirketi’nde Kart, tek pay sahibi olarak bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 9 Mart 2022 tarihinde ihale ettiği, “Rize Artvin Havalimanı İlave İşler İnşaatı” ihalesinin sonucu açıklandı. Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesine göre, sadece davetli firmaların teklif verdiği, “Pazarlık” usulüne göre yapılan ihaleyi, 369 milyon 800 bin TL’ye ASL İnşaat firması aldı. İhale kapsamındaki işler 1 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanacak.

FİRMANIN ALDIĞI BÜYÜK İHALELER

ASL firması ilk büyük ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden(İBB) 2013 yılında aldı. Kalyon İnşaat firmasıyla birlikte, Başakşehir Stadyumu İnşaatı işini 134 milyon 949 bin 900 TL’ye imzalamışlardı.

ASL 2016 yılında İSKİ’den tek başına, 61 milyon 825 bin TL’ye içmesuyu inşaatı işini aldı.

İBB’nin 2016 yılında ihale ettiği “Haliç – Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçit İnşaatı” ihalesini, STFA İnşaat-Yapı Merkezi İnşaat firmalarıyla birlikte aldı. Bedeli 2 milyar 98 milyon 942 bin 455 TL olan ihale daha sonra iptal edildi.

İSKİ’nin 2018’de ihale ettiği, içme suyu ihalesini ASL firması, 109 milyon 853 bin 640 TL’ye tek başına aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019’da düzenlediği Rize Çevre yolu ihalesini, İntekar Yapı Turizm firması ile birlikte 334 milyon 653 bin 113 TL’ye aldı.

TCDD’nin 2019’da yaptığı Gaziray ihalesini, Kalyon İnşaat firması ile birlikte 976 milyon 48 bin 600 TL’ye aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 2019 yılında Giresun yol inşaatları işini MÖN İnşaat firması ile birlikte 360 milyon 112 bin 500 TL’ye aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 2019’da, “Rize Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik İşler İnşaat” ihalesini, Cengiz İnşaat firması ile birlikte 632 milyon 497 bin 233 TL’ye aldı.

ABDULKADİR KART KİMDİR?

Rize 1964 doğumlu olan Abdulkadir Kart, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Bir süre serbest çalışan Kart, 3 Kasım 2002 seçimlerinde, AKP'den Rize Milletvekili seçildi. 2007 yılına kadar milletvekilliğini sürdüren Kart, 2009 yılında ASL İnşaat firmasına ortak olarak girdi. 2016 yılında ise şirketin tek pay sahibi oldu.



