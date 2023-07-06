Eskinazi: Alsancak Limanı kan kaybediyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:56

Güncelleme: 06.07.2023 - 14:56

Limanın satılmaya değil yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten EİB Başkanı Jak Eskinazi, “İzmir Limanı 2007 yılında bir özelleştirme süreci yaşadığına dikkati çeken Eskinazi, “O yıllarda İzmir’in ihracatını domine eder konumda olan İzmir Alsancak Limanı’nın yoğunluğu nedeniyle 2004-08 yılları arasında ihracatçılar olarak 350 milyon dolar sıkışıklık zammı ödemek durumunda kalmıştık. Sonraki yıllarda Alsancak Limanı’na gerekli yatırımların yapılmaması ve hantal yönetim nedeniyle Aliağa’daki limanlar öne çıktı. Bugün İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden 9.2 milyar dolarlık ihracat olurken, Aliağa Gümrük Müdürlüğü 22.5 milyar dolar ihracatı kayda alır hale geldi. Türkiye’nin gözbebeği konumundaki Alsancak Limanı mevcut yapıda her geçen gün kan kaybediyor. Bu kan kaybı özelleştirme ile son bulacaktır” diye konuştu.