Eskinazi: Büyüme için düşük enflasyon şart

Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:09

Güncelleme: 04.07.2024 - 12:09

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre; geçen yılın haziran ayına göre yapılan ihracat yüzde 17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarda kaldı. EİB’nin 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 77 milyon dolara ilerledi.

“ÇOK ÜRET, ÇOK İHRAÇ ET, ENFLASYON DAHA ÇABUK DÜŞSÜN”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birliğimizden yapılan sanayi ürünleri ihracatımız 688 milyon dolar, tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolara olarak gerçekleşti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2024’ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya’ya 139 milyon dolar, ABD’ye yüzde 114 milyon dolar, İtalya’ya 86 milyon dolar, İspanya’ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart; düşük enflasyon içinde daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz; ‘Çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün.’ olmalıdır. Kur oranlarımız faiz ve enflasyonun gerisinde kaldı. Bu şekilde sanayide, ticarette, dijitalleşmede, tarımda katma değer temelli üretimi ıskalıyoruz. Ekonominin faiz-enflasyon-kur sarmalından kalıcı olarak çıkarılmasını, 2025 yılından itibaren enflasyon görünümünün daha olumlu olacağını ümit ediyoruz” dedi.