Eskinazi: Gerileme, kötü senaryonun habercisi olabilir

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:24

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:24

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) Mart ayında kayda alınan ihracat yüzde 6,7’lik kan kaybıyla 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. EİB’nin 2024 yılının ilk çeyreğindeki ihracat performansı 4 milyar 663 milyon dolarlık tutarla, 2023 yılının ilk çeyreği seviyesinde kaldı.

İHRACATTA GERİLEME

Mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10’luk düşüşle 949 milyon dolardan 855 milyon dolara inerken, geçtiğimiz aylarda ihracatta hep artı yazan tarım sektörleri de Mart ayında ihracatta yüzde 6’lık erime yaşadı. EİB’nin tarım ürünleri ihracatı 683 milyon dolardan 642 milyon dolara geriledi. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 4 tanesi mart ayında ihracatını artırırken, 8 ihracatçı birliği 2023 yılı mart ayı performanslarının uzağında kaldı.

MODA ENDÜSTRİSİ MART AYINDA ÜÇÜNCÜ SIRAYI GERİ ALDI

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)’yle, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği arasındaki üçüncülük yarışında her ay heyecan artıyor. EHKİB, Mart ayında 124,6 milyon dolarlık ihracat yaparak üçüncü sırayı EYMSİB’ten geri aldı. EHKİB, ocak – mart dönemindeki 1 milyar 342 milyon dolarlık ihracatıyla, EYMSİB’in 4 milyon dolar gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

YAŞ MEYVE SEBZE VE MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI AZALDI

Ege Bölgesi’nin bitkisel ürün ihracat lideri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne Mart ayında geriledi. Mart ayında ihracatı yüzde 11 azalan EYMSİB’in ihracatı 116,8 milyon dolardan 103 milyon dolara indi ve bu kayıpla EİB listesinde en çok ihracat yapan birlikler sıralamasında beşinci sıraya geriledi.

2023 yılında ihracatta rekorlar kıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılında hız kesti. EHBYMİB’in Mart ayı ihracatı yüzde 36,5’lik gerilemeyle 77 milyon 121,6 milyon dolardan 77 milyon dolara geldi. EHBYMİB’in ihracatındaki düşünün en belirgin nedeni bitkisel yağ sektöründeki ihracat gerilemesi oldu.

İŞÇİLİK VE HAMMADDEDEKİ ARTIŞLAR DERİ İHRACATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Emek yoğun sektörlerden olan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (EDMİB) işçilik ücretlerinin toplam maliyet içindeki payının artması nedeniyle ihracatta düşüş yaşıyor. 2023 yılı Mart ayında 21,8 milyon dolar ihracat yapan EDMİB, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon dolarlık ihracat yapabildi. EDMİB’in Mart ayında ihracatı yüzde 31 eridi.

ORTADOĞU’YA İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI AB’YE GERİLEDİ

Egeli ihracatçılar tarafından Avrupa Birliği’ne gerçekleştirilen ihracat yüzde 11’lik azalışla 837 milyon dolardan 745 milyon dolara gerilerken, Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 11 artarak 190 milyon dolardan 211 milyon dolara çıktı. Amerika Kıtasına yapılan ihracat ise yatay bir seyirle 195 milyon dolar oldu.

“KÖTÜ SENARYONUN HABERCİSİ”

Maliyet artışları sebebiyle eriyen rekabet güçlerinin ihracatta gerilemeye sebep olacağı hususunda daha önce de öngörülerini paylaştıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikeri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Kümülatif olarak yılın ilk çeyreğinde geçen yılki ihracat performansımızı korumamız olumlu bir gelişme. 2024 yılı için hedefimiz de bu yöndeydi. Ancak, aylık bazda yaşadığımız yüzde 6,7’lik gerileme, kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığının habercisi olabilir. Enflasyon kaynaklı yaşadığımız maliyet artışı, satış fiyatlarımızın döviz bazında rakiplerimiz karşısında yüksek kalmasına sebep oluyor ve yıllardır büyük bir uğraşla yer edindiğimiz pazarları kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

"SÜVEYŞ KANALI KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİREMEDİK"

Süveyş Kanalı'nda gemi taşımacılığına yönelik saldırılar sebebiyle navlun fiyatlarının neredeyse üç kart artığını ve Kanalın baypas edilerek gemilerin Ümit Burnu’nu tercih etmeleri sebebiyle teslim sürelerinin de uzadığını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu şartlarda Avrupalı alıcıların daha az navlun, kaliteli üretim ve hızlı teslim sebebiyle hemen gözünü ülkemize çevirmesi gerekirken, maalesef fiyatlarımızın yüksek kalması sebebiyle tercih edilmiyoruz. Uzakdoğulu rakiplerimiz açısından büyük bir dezavantaj yaratan bu süreci, bizim coğrafi konumumuz sebebiyle fırsata çeviremememiz düşündürücü” dedi.