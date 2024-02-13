Eskinazi: İzmir serbest şehir olsun

Yayınlanma: 13.02.2024 - 08:49

Güncelleme: 13.02.2024 - 08:49

Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ), Bergama’da kurduğu ve birinci fazda altyapı çalışmalarını tamamladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki son gelişmeler ve bölgeye yatırım yapacak firmalara sağlanan avantajlarla ilgili Egeli ihracatçıları bilgilendirdi. Toplantının açılışında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in en değerli bölgesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin ihracatçılar için bir çıkış kapısı olacağını vurgulayarak, yatırım yapmak isteyen ihracatçıları bölgede yatırım yapmaya davet etti.

SERBEST BÖLGENİN CAZİBESİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “Batı Anadolu Serbest Bölgesi-BASBAŞ Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayicilerin yük olarak gördüğü bir çok konunun Batı Anadolu Serbest Bölgesinde muafiyet kapsamında olduğu için çok önemli avantajlar sağladığını belirterek, “Serbest bölgelerde yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası, yüzde 100 gelir vergisi istisnası, muhtasar ödemesi muafiyeti, KDV muafiyeti, serbest kar transferi, Gümrük Vergisi muafiyeti, KKDF muafiyeti, ucuz enerji kullanımı gibi avantajlar da ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayan deteklerdir. Sanayi yatırımları, limanları ve karayolu bağlantıları ile Bergama’da çok değerli bir yerde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi yatırım düşünen arkadaşlar için çok avantajlı bir fırsat sunuyor. BASBAŞ’ın, yatırımcıya hazır hale getirdiği fabrika ve ofis binaları sayesinde, yatırımcının bina ve arsaya sermayesini yatırmadan, faaliyet ruhsatını aldıktan sonra 1 ay içinde düğmeye basıp üretime geçebiliyor olması Batı Anadolu Serbest Bölgesine yatırım yapmanın cazibesini artırıyor” diye konuştu.

“ARSALAR ÇOK PAHALI”

Sanayi yatırımları için yer bulmanın oldukça zorlaştığını ve bazı yerlerde fahiş fiyatlara çıktığını aktaran Jak Eskinazi, şunları söyledi: “Sanayi yatırımları için uygun yer bulmanın oldukça zorlaştığı günümüzde organize sanayi bölgelerinde arsa ücretlerinin metrekaresinin 500 dolarları geçtiği bir ortamda serbest bölgeler bu anlamda büyük fırsatlar sunuyor. İzmir’deki iki serbest bölgenin başarısı bizleri gururlandırıyor. Bu gurur halkasına yakın zamanda Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin de ekleneceğine tüm kalbimle inanıyorum.”

“AKDENİZ’İN YILDIZI”

Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek oluşturdukları Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkelerinin yatırımlarını çekmek için İzmir’i serbest şehir yapma önerisini yineleyen Eskinazi, “İzmir’in serbest şehir olması halinde Akdeniz’in Yıldızı olma hedefine hızla ulaşacağına inanıyorum. Şimdilik serbest bölgeler hayata geçirip, İzmir’deki serbest bölgelerin sayılarını artırabiliriz. Bu konuda İzmir’de yatırımcıya yol gösterecek, üç serbest bölgemiz var. Bu üç serbest bölgenin ikisinin kurucu ve işleticisi deneyimli bir ekip bugün bizimle. ESBAŞ’ın İzmir’e kazandırdığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ)’ın ESBAŞ’ın 35 yıllık deneyimlerinden de yararlanarak bu rakamlara çok daha kısa sürede erişeceğine inancım tam” diye konuştu