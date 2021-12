Esnaflar et yemeklerini kaldırdı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:56

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Birlik İş Hanı’ndaki oda binasında yeni fiyat güncellemesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Özdemir, "Son 6 ayda yaklaşık 100 lokantacı esnafı dükkanını kapatmak zorunda kaldı, sıkıntımız bu zamlarla alakalı. Gelen aşırı zamlar lokanta esnafını çok mağdur etti" dedi.

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Aldığımız tüm ürünlere yüzde 100 zam geldi. Türkiye’de tüm lokantacılar çok zor durumda. Aldığımız her şeye zam geldi. Et, yağ, un, sebze, bakliyat gibi ürünler bizim olmazsa olmazımız. Musluktan su nasıl akıyorsa, yağı biz de öyle kullanıyoruz. Ama yağ ve et fiyatlarına yetişemiyoruz" dedi.

“ET YEMEKLERİNİ KALDIRDIK”

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok esnafımız geçici bir süre et yemeğini kaldırmış durumda, boykot niteliğinde. Et yemeğini porsiyonu 35 liradan aşağıya satamıyoruz. Hayat şartları nedeniyle bu fiyatlar müşterimize pahalı geliyor. Bunun için gerekli adımların atılmasını yetkililerden, hükümetten talep ediyoruz. Bu işe ‘dur’ demelerini bekliyoruz. İki gün önce düşmeye başlayan kurdan bütün esnaf olarak giderlerin düşmesini bekliyoruz. Kurun düşmesi iyi oldu esnaflar olarak seviniyoruz, TL'miz değer kazansın. İnşallah kur düşüşünden sonra bizim de fiyatlarımız düşer. Stokçuların burunlarının sürtülmesini bekliyoruz. Her şeyin normale girmesini bekliyoruz”

"ORTALAMA PORSİYONLAR 45-50 LİRA OLUR"

"Yapılan denetimlerde tarifelerden şikayet alıyoruz. Bize ‘Tarifemiz eskide kaldı” diyorlar. Ama oynar fiyatlar tarife çıkarmamızı zorluyor. Yılbaşından sonra yeni tarife ve fiyatlarımızı esnafımıza sunacağız. Tavan fiyat belirleyeceğiz. Ortalama et fiyatlarımızın porsiyonunu 45-50 lira arası diye düşünüyoruz ama bu 5 aylık geçerli olur. Gelen zamlara göre yeni fiyat tarifesi seçebiliriz."