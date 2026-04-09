Esnaf savaşın kurbanı oldu: Mart ayında 10 bine yakın dükkan kapandı

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş 40’ıncı gününe yaklaşırken, Türkiye ekonomisine olan etkileri istatistiklerde görülmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Mart ayı esnaf sicil verileri, dezenflasyon programı nedeniyle zayıflayan ticari faaliyetlerin savaşla birlikte daha da aşındığını ortaya koydu.

MARTTA KAPANAN İŞYERİ SAYISI ARTTI

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre mart ayında kapanan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,54 artarak 8 bin 788’den 9 bin 802’ye yükseldi.

Aynı dönemde açılan işyeri sayısı ise yüzde 12,73 azalarak 25 bin 991’den 22 bin 333’e geriledi.

Ocak ayında kapanan işyeri sayısı yüzde 1,47 düşüşle 12 bin 736’ya, şubat ayında ise yüzde 26,08 azalarak 11 bin 817’ye gerilemişti.

İLK ÇEYREKTE AÇILIŞLAR GERİLEDİ

Açılan işyeri sayısı yılın ilk üç ayında da geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.

Ocak ayında yüzde 4,3 azalarak 27 bin 929’a gerileyen açılışlar, şubat ayında yüzde 1,09 düşüşle 25 bin 62’ye indi.

Bu gelişmelerle birlikte yılın ilk çeyreğinde açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 5,98 azalarak 80 bin 113’ten 75 bin 124’e geriledi.

KAPANMALARDA YILLIK ARTIŞ

Aynı dönemde kapanan işyeri sayısı ise yüzde 11,79 artarak 30 bin 554’ten 34 bin 155’e yükseldi.

Veriler, ticari hayatta yaşanan daralmanın ve esnaf üzerindeki ekonomik baskının arttığını ortaya koydu.