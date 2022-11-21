Esnafa destek lafta kaldı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, esnafa 60 aya kadar varan vadeyle yüzde 7.5 faizle kredi sağlanacağı “müjdesi” havada kaldı. Borç içerisindeki esnaf, şartları karşılayamadığı için krediye erişemiyor. Ekim ayı başında yürürlüğe giren destekten şimdiye kadar esnafın sadece yüzde 2’si yararlanabildi.

Esnafa kredi destek paketi, ekim ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. Buna göre esnafa Halkbank tarafından 100 milyar lira büyüklüğünde kredi destek paketi sağlandı. Halkbank esnaf kooperatiflerine kredi verecek, esnaf da üyesi olduğu kooperatiften kredi çekebilecekti.

Paket içeriğine göre esnaf, 60 aya varan vadeyle 500 bin liraya kadar yüzde 7.5 faizle kredi imkânına sahip olacaktı. İşyeri edindirme ve taşıt için ise 1.5 milyon liraya kadar kredi sağlanabilecekti. Kredi çekebilmek için esnafın üç ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olması, yıllık ciroyu gösteren belgenin kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması ve en önemlisi de tapu ya da araç teminatı göstermek gerekiyor. Borç içindeki esnaf ise kredi çekmek için gerekli koşulları sağlayamıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın şartları yerine getirmekte zorlandığını belirterek “Aslında 100 milyar liralık büyük bir paket. Herkes yararlanabilir ancak arkadaşlar şartları yerine getiremiyorlar. İki kefil ve tapuyu ipotek etmeleri gerekiyor. Bir de kooperatiflerde yığılma oldu. Esnaf paraya hızlı erişmek istiyor, süreç yavaş işliyor” dedi.

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin ise “Zamanında kredi kullandırmayacaksanız o zaman müjde diye bu paketi neden açıkladınız” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Girgin, “Paketten 45 bin esnafın yararlanabildiği söyleniyor. 2 milyonun üzerinde esnafın olduğu düşünülürse şu anda kredi alan esnaf sayısı, toplam esnaf sayısının yüzde 2.25’i. Yani her 100 esnaftan yalnızca 2’si kredi alabilmiş durumda” diye konuştu.

‘HALKBANK’TA NAKİT YOK’

Destek paketinin yanı sıra esnafın Halkbank’tan da kredi alamadığını aktaran Girgin, bu konuda da şunları söyledi:

“Halkbank esnafa, başvuru sahibinin belgelerinde bir eksiklik bulunmadığını, kredibilite sorunu da bulunmadığını ancak bankada kredi verecek nakit olmadığını söylüyor. Bunun için kredi başvurularının bekletildiği belirtiliyor. Ne zaman Halkbank’a nakit girişi artarsa kısmi olarak kredi verilmeye başlanıyor” ifadelerini kullandı.