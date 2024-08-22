Esnek çalışma modeli olan ‘belirli süreli sözleşmeler’ işçi haklarını tehdit ediyor

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

İktidarın önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmak istediği “esnek çalışma” modelinin bir türü olan “belirli süreli sözleşmeler”, işçilerin yasal hakları konusunda önemli tehlikeler içeriyor. Çünkü bu tür sözleşmeyle çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi çok zor.

İşçilerin hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Yasası’nın 14. maddesinde düzenleniyor. Öncelikle işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması gerekli. Bunun dışında işverenin işten çıkarması (haklı nedenler hariç), işçinin halkı nedenlerle feshi, askerlik, emeklilik hakkı, belli prim günü, kadınlar için evlenme, ölüm durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor.

YARGI YOLU UZUN

Belirli süreli sözleşmelerde ise durum farklı. Bunlar, belirlenen sürenin sonunda bir bildirime gerek olmaksızın bitiyor. 14. maddede ise “sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi halinde” tazminat verileceğine ilişkin bir hüküm yok. Bu nedenle “belirli süreli sözleşmeler”de işverenin kıdem tazminatı ödemek istemeyeceğine dikkat çekiliyor. Bu durumda sürecin yargıya taşınması gerekiyor. Ancak bu davalar da çok uzun sürüyor.