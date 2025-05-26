EspressoLab’e boykot etkisi: Ciroda dev düşüş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmış, sürecin ilerlemesiyle birlikte bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Saraçhane'de düzenlenen mitinglerde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firmayı hedef alan boykot çağrılarında bulunmuştu. Bu çağrılarda adı geçen markalardan biri de kahve zinciri EspressoLab oldu.

19 MART'TAN BU YANA YÜZDE 22'LİK DÜŞÜŞ

Boykotun etkileriyle ilgili açıklama yapan EspressoLab’in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası’na konuştu. Kocadağ, boykotun markaya ciddi ekonomik zarar verdiğini belirterek, 19 Mart'tan bu yana şirket cirosunun yüzde 22 düştüğünü ifade etti.

Kocadağ ayrıca "Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma sürecinde bazı markaların tutumunu eleştirmiş ve kamuoyuna bir boykot listesi açıklamıştı. Bu listede EspressoLab de yer aldı. Özel’in açıklamalarının ardından, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile beraberindeki bazı isimlerin destek amacıyla EspressoLab şubesine gitmesi, markayı boykot tartışmalarının merkezine yerleştirmişti.