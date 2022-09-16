ETF işçilerine gözaltı: Hem alacakları ödenmedi hem şiddete uğradılar
Tazminatları ödenmeyen 32 ETF Tekstil işçisi fabrika önünde eylem yaptıkları sırada sert müdahaleyle gözaltına alındı. Çoğu kadın olan işçilere ters kelepçe yapılması tepki çekti
İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren ETF Tekstil firmasının işçileri, ödenmeyen tazminatlarını talep etmek için başlattıkları eylemin 57'inci gününde gözaltına alındı. Türk-İş'e bağlı Deri, Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) 32 üyesinin sert müdahaleyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
ETF Tekstil firması, işçiler DERİTEKS'te örgütlendikten ve sendikanın yetkili olması için yeterli çoğunlupu sağladıktan sonra kapanma kararı aldı. Firma üretimi durdurarak işçileri işten çıkardı. Ancak işçilere tazminatları ödenmedi. İşverenin sendikal faaliyetler kaçmak için fabrikayı kapattığını ve üretime başka yerde devam edeceğini belirten işçiler direnişe başladı. İşçiler fabrikanın içindeki makinelerin taşınmasını engellemek için direnişe başladı. Eylemlerine 57'inci gününde de devam eden işçilere bugün polis sert müdahalede bulundu. Aralarında sendika yöneticilerinin de olduğu 32 işçi ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı.
DERİTEKS, üyelerine uygulanan şiddete tepki göstererek "Yöneticilerimiz ve arkadaşlarımız tıklım tıklım otobüslere doldurularak ters kelepçeyle gözaltında alındı. Hırsızlara gösterilmeyen tepki yasalarca da kazanılmış haklarını isteyen ETF işçilerine yapılıyor. Bu gözaltı yasaların kim için nasıl işlediğinin resmidir" açıklaması yaptı.
#ETFDirenişi57. Gününde direniş gözaltı aracında devam ediyor. Her yer #ETFDireniş yeri.— DERİTEKS SENDİKASI (@deritekssendika) September 16, 2022
Direniş için tek gerekli olan irade ve umuttur. Bu umut 74 yıldır DERİTEKS İLE BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR ve YAŞIYOR. pic.twitter.com/Lu9CYeLAiZ
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