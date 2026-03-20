Etiketler yurttaşı kara kara düşündürüyor... Şekerin tadı enflasyona yenildi!

Şeker Bayramı arifesinde çarşı ve pazardaki bayram yoğunluğu alışveriş sepetine yansımadı. Tezgâhlarda bayramın vazgeçilmezleri arasında sayılan rengârenk şekerler yerini alırken, yükselen fiyatlar hem esnafı hem de yurttaşları zorladı.

Ankara’da bayram alışverişlerinin yapıldığı adreslerden biri olan Ulus’taki tezgahlarda şekerin kilosunun ortalama 300 lira. Çikolataların kilosunun ise ortalama 700 lira olduğu görüldü. Geçen yıl şekerin kilosu ortalama 220, çikolatanın kilosu ise ortalama 500 liraydı. Geçen yıla göre şekerdeki artış yüzde 36’yı çikolatada ise yüzde 40’ı buldu.

TARIM KREDİ’DE DE DURUM BENZER

Bayramın vazgeçilmezi olan ikramlıklar, maaşı 22 bin 104 TL’den yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye çıkarılan asgari ücretli için adeta lüks haline geldi. Asgari ücretliye yapılan artış bayram şekeri enflasyonu karşısında buharlaştı.

Gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde de durum farklı değil. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 2025’te en ucuz şekerin fiyatı ortalama 171,60 Tl iken, en ucuz çikolata ise 369,80 TL’ydi. 2026 Mart ayında ise en ucuz şeker 179,80 TL, en ucuz çikolata 399,60 TL olarak etiketlere yansıdı.

‘HERKES ‘NEDEN PAHALI’ DİYOR’

Çarşı ve pazarda konuştuğumuz yurttaşlar, geçmiş yıllarda kilolarca aldıkları şekerlemeleri artık gramla almak zorunda kaldıklarını söyledi. Esnaf ise maliyet artışlarının doğrudan fiyatlara yansıdığını, buna bağlı olarak satışların belirgin biçimde düştüğünü ifade etti.

Çarşıdaki yoğunluğun geçen yıllara benzer seyretmesine rağmen alışveriş sepetlerinin içeriğinin yoksullaştığı görüldü. Esnaf, yurttaşların fiyat farkı nedeniyle çikolata yerine şekere yöneldiğini vurgularken “Fiyatları gören herkes 'Neden bu kadar pahalı?' diye sormadan geçmiyor. Eskiden yarım kilo çikolata, bir kilo şeker alan müşteri artık sadece gramlık şekere yöneliyor” dedi.