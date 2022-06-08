Euro 18.50 seviyesinin üzerini gördü

08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükseltmeme konusundaki ısrarını sürdürmesi ve son yaptığı konuşmada kullandığı ''Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz'' ifadelerinin ardından döviz mevduatlarında gün içerisinde önemli yükselişler görüldü.

Euro/TL kapanışı 17.9991 yaparken bugün 2022 rekoru 18.5096 oldu.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 730 puanı aşarak rekor kırarken likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise sert yükselişle mayıs sonundaki yüzde 25'ten yüzde 120'ye çıktı.