Euro Bölgesi'nde ağustostan bu yana bir ilk: Ekonomi ocakta büyüdü!

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ocak ayında artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ağustostan bu yana bir ilk: Ekonomi ocakta büyüdü!
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:09

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

AĞUSTOS AYINDAN BU YANA BİR İLK

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde üretim ocak ayında biraz yükseldi. Böylece, ocakta Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk defa büyüme gösterdi.

Aralık ayında 49,6 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, ocakta 50,2'ye ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca, Euro Bölgesi'nde aralıkta 51,6 olan hizmet sektörü PMI ise ocakta 51,3 seviyesinde ölçüldü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.


Etiketler: #Euro Bölgesi #euro

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