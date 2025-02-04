Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,01 TL'den, Euro 37,06 TL'den güne başladı.
Serbest piyasada 36,00 TL'den alınan dolar, 36,01 TL'den satılıyor. 37,06 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,06 TL olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,99 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 36,96 TL olmuştu.
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