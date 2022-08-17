Euro bölgesi beklentilerin altında büyüdü
Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 ile tahminlerin altında büyüme gösterdi.
Eurostat verilerine göre euro kullanan 19 ülkenin gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahmini Nisan-Haziran dönemi için çeyreklik bazda yüzde 0.6'ya, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.9'a revize edildi.
Eurostat geçen ay yayımladığı ilk GSYH tahmininde çeyreklik bazda büyümenin yüzde 0.7, yıllık bazda büyümenin de yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiğini öngörmüştü.
İstihdam ise çeyreklik bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.4 arttı.
Ekonomistler, ikinci çeyrekte görülen büyümenin ardından ekonominin ivme kaybedeceğini ve tarihi zirvelere tırmanan enflasyon ile tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle önümüzdeki 12 ayda hafif bir resesyona gireceğini tahmin ediyorlar.
Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte, bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'da yavaşlama görülmesine rağmen İtalya ve İspanya ekonomilerinin çeyrek bazında yüzde 1 ve yüzde 1.1 büyümesinden destek buldu.
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