Euro bölgesinde resesyon beklentileri sürüyor
Euro bölgesinde resesyon beklentisi yüzde 50'yi aştı.
Bloomberg tarafından ekonomistler arasında yapılan anket, Euro bölgesi ekonomisinin resesyona girmesi olasılığının Kasım 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.
Ankete göre, Euro bölgesi ekonomisini iki çeyrek üst üste resesyona girmesi olasılığı bir önceki anketteki yüzde 45'ten yüzde 60'a çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde bu oran yüzde 20 seviyesindeydi.
EYLÜL AYINDA 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR
Ankete göre, enflasyonun 2022 yılında yüzde 8 civarında tepe yapması, enflasyonun 2024'te yüzde 2'ye yavaşlaması bekleniyor.
ECB'den eylül ayında 50 baz puan faiz artırımı bekleyen ekonomistler, Mart 2023'te de 25 baz puanlık artırım olacağını öngörüyorlar.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi