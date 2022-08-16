Euro/TL'de dalgalanma sürüyor: Euro ne kadar oldu? (16 Ağustos 2022)

16 Ağustos 2022 Salı, 09:22

Euro/TL'de 18.20'nin üzerindeki sveiyelerde seyretmesinin ardından dalgalanma hareketleri gözlemlenleniyor.

Gün içerisinde en yüksek 18.28'i gören Euro'da en düşük 18.22 seviyesi görüldü.

Euro/dolar paritesinde de bugün yüzde 0.2'lik artış kaydedildi. Parite şu dakikalarda 1.0164 seviyesinde.

GÖZLER TCMB'NİN AÇIKLAYACAĞI FAİZ KARARINDA

İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddesi. TCMB'nin politika faizinde değişiklik beklenmiyor.

Hazine'nin bugün 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ve 10 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile Ağustos ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Küresel hisse senedi piyasalarının dört haftadır aralıksız yükseliş kaydederek üç ayın zirvesine tırmanması yatırımcıların hisse piyasasına ilgisini artırmış olsa da Çin'de dün açıklanan beklentilerden zayıf sanayi üretimi ve perakende satış verileri risk iştahını düşürdü.