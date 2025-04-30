Euro Bölgesi büyüme oranı dikkat çekti: Beklentilerin üzerinde artış!
Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.
Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,4 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 yükseldi.
ORAN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.
GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.
GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Datça'da korkutan deprem
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!