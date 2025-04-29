Bakan Bayraktar yanıtladı: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:04

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:04

İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'daki elektrik kesintilerinin Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceğine dair konuştu. Peki, Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi. Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı. Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı. Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" ifadelerini kullandı.Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.