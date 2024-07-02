Euro Bölgesi enflasyonu belli oldu
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu. Piyasa beklentileri de haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.
Piyasa beklentileri de haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.
EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HİZMET SEKTÖRÜNDE
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.
Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.
AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,5, Hırvatistan ve Hollanda'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,5 oldu.
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