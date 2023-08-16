Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüme kaydetti

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:41
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüme kaydetti
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.

Buna göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,6 arttı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ KARŞILADI

Açıklanan son büyüme verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükseliş gösterdi.

İlk çeyrek büyüme verilerinde Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme göstermediği belirlenmişti.

Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Polonya'da yüzde 3,7, İsveç'te yüzde 1,5, Letonya'da yüzde 0,6, Avusturya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yüzde 0,4, İtalya, Macaristan, Hollanda ve Estonya'da yüzde 0,3 azaldı.

Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5 arttı.


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