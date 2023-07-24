Euro bölgesi imalat aktivitesinde düşüş derinleşti

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:18

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:18

Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayında beklentilerin altında 48.9 seviyesinde açıklandı.

Geçen ay nihai veri 49.9 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI'ın 49.7 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Hizmetler sektörü alt endeksi temmuz ayında 51.1 ile 51.5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.

İmalat PMI ise Temmuz ayında 42.7 ile 43.5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.

Bu veride 50 puanın üstü büyümeye altı küçülmeye işaret ediyor.