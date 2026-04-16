Euro Bölgesi'nde enflasyon fırladı: 49 ay sonra en büyük artış!

Ortadoğu’da İran ve İsrail arasındaki tırmanan gerilim ile ABD’nin bölgedeki askeri varlığının yarattığı jeopolitik riskler, küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı artırarak enerji fiyatlarını yeniden alevlendirdi. Tedarik zincirindeki bu kırılganlık ve artan maliyet baskısı Avrupa ekonomilerine de doğrudan yansırken Eurostat’ın yayımladığı mart ayı verileri, enerji ve hizmet maliyetlerindeki artışın etkisiyle Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde enflasyonun beklentileri aşan sert yükselişini tescil etti.

Eurostat, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin mart ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon şubattaki yüzde 1,9 seviyesinden martta yüzde 2,6’ya yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Piyasalarda enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Açıklanan verilerin bu beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Euro Bölgesi’nde mart ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise yüzde 0,8 olarak ölçüldü. Enflasyondaki yükselişte hizmet sektörü ile enerji fiyatlarındaki artış belirleyici oldu.

AB GENELİNDE ENFLASYON

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

ÜLKELERE GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Mart ayında yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,8, Fransa’da yüzde 2, İtalya’da yüzde 1,6 ve İspanya’da yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

EURO BÖLGESİ'NDE EN BÜYÜK ENFLASYON ARTIŞI

Euro Bölgesi'ndeki 0.7 puanlık enflasyon artışı 2022 Mart'tan sonraki en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Mart 2022'de Euro Bölgesi'nde enflasyon 1.5 puanlık artışla yüzde 7.4'e çıkmıştı.

Ekim 2022'de ise Euro Bölgesi enflasyon rekoru kırılıp enflasyonun yine 0.7 puanlık artışla yüzde 10.6'ya ulaştığı görülmüştü.