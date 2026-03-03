Euro Bölgesi’nde enflasyon şoku: Veriler beklentilerin üzerinde!

Euro Bölgesi’nde enflasyon, şubat ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eurostat’ın yayımladığı öncü veriler, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda artışa işaret etti.

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları, öncü verilere göre şubatta yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler, enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmüştü. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,7 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DA YUKARI YÖNLÜ SÜRPRİZ

Eurostat verilerine göre enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da şubatta yıllık bazda yüzde 2,3 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Analistlerin şubat ayına ilişkin çekirdek enflasyon tahmini yüzde 2,2 seviyesindeydi.

Çekirdek enflasyon ocak ayında yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti. Açıklanan veriler, Euro Bölgesi’nde fiyat baskılarının şubat ayında güç kazandığını ortaya koydu.