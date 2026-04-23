Euro Bölgesi PMI verilerinde sektörel uçurum: İmalat yükseldi, hizmet sektörü daraldı

Euro Bölgesi’ne ilişkin Nisan 2025 Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Veriler, imalat ve hizmet sektörleri arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

İMALAT PMI BEKLENTİLERİ AŞTI

Açıklanan verilere göre imalat PMI 52,2 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 50,9’un üzerinde geldi. Bu veri, imalat sektöründe büyümenin sürdüğüne işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DARALMA SİNYALİ

Hizmet PMI ise 47,4 olarak kaydedildi ve beklenti olan 49,8’in altında kaldı. Bu seviye, hizmet sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

BİLEŞİK PMI EŞİK DEĞERİN ALTINDA

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte yansıtan bileşik PMI 48,6 olarak açıklandı. Bu veri, beklenti olan 50,2’nin ve büyüme ile daralma arasındaki eşik değer olan 50 seviyesinin altında kaldı.

Açıklanan PMI verileri, Euro Bölgesi ekonomisinde sektörel farklılaşmanın sürdüğünü ortaya koydu. İmalat tarafındaki toparlanmaya rağmen hizmet sektöründeki zayıf görünüm, genel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.