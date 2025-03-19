Euro Bölgesi şubat ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık enflasyon şubatta yavaşladı!
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.
Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.
ENFLASYON HEDEFLERİ AŞTI
Böylece şubat ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (AMB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.
Euro Bölgesi'nde şubatta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,66 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri yüzde 0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.
AB'de de ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,7'ye geriledi. AB'de TÜFE şubatta aylık yüzde 0,4 arttı.
ÜLKE ÜLKE ENFLASYON ORANLARI
AB uyumlu verilere göre, şubatta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,2 ile Romanya ve yüzde 5,1 ile Estonya olarak belirlendi.
Şubatta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde ölçüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!