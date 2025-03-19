Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor: İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası tarihi zirveler aşıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası dolar/TL sert yükseldi.

Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor: İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası tarihi zirveler aşıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası dolar/TL'de sert yükseliş yaşandı. Dolar/TL fiyatı 10.17 itibarıyla 37,16 seviyesinden işlem görürken dakikalar içinde dolar kuru 40 lirayı da aştı.

Bir günde Türk Lirası'nda yüzde 7'nin üzerinde değer kaybı görüldü.

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #dolar/TL #yükseliş

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