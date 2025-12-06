Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme oranı belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseleceği yönündeydi. Euro Bölgesi'nde çeyrek bazda büyüme oranının piyasa beklentilerini ve öncü verileri geçmesi dikkati çekti.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.
GSYH EN ÇOK İSPANYA'DA ARTTI
GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Finlandiya ve İrlanda'da yüzde 0,3, Romanya'da yüzde 0,2 azalırken, Macaristan, Litvanya ve Almanya'da sabit kaldı. Çeyrek bazda GSYH, İtalya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.
GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Finlandiya'da yüzde 0,6 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.