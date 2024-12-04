Euro Bölgesi'nde daralma! Son 10 ayın en düşüğü...

Euro Bölgesi ekonomisinin kasımda daraldığı açıklandı. Ekonomik aktivite son n10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörünün ocaktan bu yana ilk kez küçüldüğüne de dikkat çekildi.

Euro Bölgesi'nde daralma! Son 10 ayın en düşüğü...
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:58

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite kasım ayında daralarak son 10 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi kasımda talebin gerilemesi ve özel sektör siparişlerinin azalmasıyla daraldı.

Ekim ayında 50 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, kasımda 48,3'e indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde ekimde 51,6 olan hizmet sektörü PMI da kasımda son 10 ayın en düşük değeri olan 49,5'e geriledi.

PMI VERİSİNDE 50 PUANIN ALTI DARALMAYI GÖSTERİYOR

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi'nin durgunluğa girdiğini belirtti.

Kasımda Euro Bölgesi ekonomisinin küçülmeye başladığına işaret eden Rubia, avro para biriminin zayıflamasının gelecek aylarda ithal ürün fiyatlarını artırabileceğini bildirdi.

HİZMET SEKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rubia, Avro Bölgesi'nde kasım ayında genel ekonomiyi ayakta tutan hizmet sektörünün ocaktan bu yana ilk kez küçüldüğüne dikkati çekti.


Etiketler: #Euro Bölgesi #döviz

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