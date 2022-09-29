Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 2020'den beri en düşük seviyede
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven rekor yüksek enflasyon ve enerji sıkıntılarının etkisiyle bu ay 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi Eylül'de 93,7'ye geriledi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini endeksin 95 değerini alması yönündeydi.
Bu, Kasım 2020'den beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Endeks böylece 7. ayda da düşüşünü sürdürdü.
EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TÜKETİCİ GÜVENİNDE
Endekste hizmetten sanayiye kadar tüm kategoriler düştü. En büyük düşüş eksi 28,8 ile tüketici güveninde görüldü. Ekonomik güven kötüleşmesine rağmen Nisan 2020'deki düşük seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.
Enflasyon düşüşteki en büyük unsur olarak öne çıktı. Rusya'dan gaz tedariğinin kesintiye uğraması da ekonomik güveni olumsuz etkiledi. Anket, tüketicinin enflasyon beklentilerinde yükseliş olduğunu gösterdi.
Euro Bölgesi'nde yarın açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek. Para piyasalarında AMB'nin 27 Ekim'deki toplantısında yüksek enflasyonu dizginlemek için 75 baz puanlık artışlarını sürdürmesi bekleniyor.
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