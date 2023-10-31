Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin altında

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Yıllık enflasyon verisi piyasa beklentilerinin altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:55
Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin altında
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. 

Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya’da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa’da 4,5, İspanya’da 3,5, Almanya’da 3, İtalya’da 1,9, Hollanda’da yüzde -1, Belçika’da yüzde -1,7 olarak belirlendi.


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