Euro bölgesinde enflasyon haziranda yüzde 5.5 oldu
Euro bölgesinde enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya’da yüzde 11,3 ve Çekya'da yüzde 11,2 seviyesini buldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro bölgesinde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 olarak ölçüldü.
AB'de ise mayısta yüzde 7,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.
Euro bölgesindeki enflasyonun yüzde 2,35'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,31'i hizmetler, yüzde 1,42'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.
Yıllık enflasyon, haziranda Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya'da yüzde 11,3 ve Çekya'da 11,2 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 6,7, Almanya'da yüzde 6,8 ve Fransa'da yüzde 5,3 olarak tespit edildi.
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